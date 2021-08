TikTok serait l'app mobile la plus populaire de 2020 avec 660 millions de téléchargements

L’application a cristallisé les tensions entre la Chine et les États-Unis au cours des derniers mois. En tout cas, toutes ces tergiversations et tous ces questionnements, dont certains autour de problèmes liés à la protection de la vie privée, n’ont pas empêché l’application d’être la plus téléchargée au monde en 2020, et de loin. Sur Google Play et l'Apple App Store combinés, l’application de partage de vidéo comptabilise 660 millions de téléchargements sur l’année.