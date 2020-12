Avec 130 milliards de téléchargements et 112 milliards de $ d'achats, les app stores font carton plein en 2020

Si le jeu vidéo sur mobile représente une grande part des revenus ici, les réseaux sociaux restent bel et bien les applications les plus téléchargées et utilisées ces derniers mois. L’application de l’année est TikTok, en tête des téléchargements juste devant Facebook. Sans réelle surprise, des applications de communication sont également dans le top 10 des téléchargements, WhatsApp et Zoom étant respectivement en 3e et 4e position. L'influence du télétravail et des cours en ligne, développés à grande échelle cette année à cause de l’épidémie de Covid-19.