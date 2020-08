19 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le gaming sur mobile au second semestre

C'est en Inde, aux Etats-Unis et au Brésil que le nombre de nouvelles installations est la plus forte avec respectivement 2,7, 1,4 et 1,1 milliards de téléchargements entre avril et juin 2020.

Concernant les revenus générés, les Etats-Unis restent le pays le plus profitable pour l'industrie avec un chiffre d'affaires global au premier semestre de plus de 10 milliards de dollars dont 5,6 milliards pour le seul deuxième trimestre 2020.

Plus que les achats de jeux, les abonnements et autres achats in-app restent la vache à lait du secteur. Le jeu de création Roblox, très populaire chez les plus jeunes, est désormais plus lucratif devant l'inévitable Fortnite d'Epic Games. Les deux sont toutefois largement distancés par PUBG Mobile, édité par Tencent Games, qui a rapporté à lui seul pas moins de 621 millions de dollars sur le seul deuxième trimestre.