C'est sur smartphone que le jeu vidéo rapporte le plus... pour grande partie grace aux achats in-app

Les achats in-app : une machine à cash pour les éditeurs

Le jeu sur mobile n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Selon une étude réalisée par le site GamingScan, le marché du jeu sur appareils nomades a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 68,5 milliards de dollars. Dans le détail, le smartphone se taille la part du lion avec un revenu de 54,9 milliards de dollars quand le jeu sur tablette représente un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de dollars.Le modèle freemium reste la poule aux œufs d'or des éditeurs et les achats in-app représentent 40 % des revenus du secteur du jeu mobile en 2018. Aux États-Unis,reste le titre le plus lucratif sur iOS, suivi par. La publicité vient ensuite avec 30 % des revenus engrangés.Dans le détail, c'est toujours sur iOS que les joueurs dépensent le plus d'argent mais ce rapport de force pourrait s'inverser en faveur d'Android d'ici 2023.Au total et sur la même année, le marché du jeu vidéo dans son ensemble représente un chiffre d'affaire de 152,1 milliards de dollars, en augmentation de 9,6 % par rapport à 2017. Le jeu mobile représente donc environ 55 % du secteur, devant les consoles de salon et le jeu PC.Si les chiffres définitifs sont encore inconnus, les analystes prédisent une année 2019 à 152,1 milliards de dollars et une croissance ininterrompue durant les prochaines années, jusqu'à un chiffre d'affaires total de 196 milliards de dollars en 2022.Le secteur du jeu mobile devrait d'ailleurs continuer de grossir avec l'élargissement du marché du smartphone dans les pays émergents alors que le jeu PC pourrait perdre quelques parts de marché. Les consoles de salon devraient quant à elles se maintenir avec l'arrivée de la Xbox Series X et de la Playstation 5 avant la fin de l'année.