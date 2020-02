Vous êtes un gamer ? La DARPA veut utiliser vos ondes cérébrales dans son armée

© Sean Do, Unsplash

Une IA de gamer

Vers des essaims robotisés

Source : Digital Trends

Cette fois, l'agence va plus loin : désormais, elle entend utiliser les ondes cérébrales despour la gestion de flottes entières d'appareils terrestres et aériens.Le projet est dirigé par une équipe de chercheurs de l'université de Buffalo, qui a reçu de la DARPA une subvention de 316 000 dollars (environ 288 000 euros). Ils ont étudié les mouvements oculaires et les ondes cérébrales de 25 participants tandis qu'ils jouaient à un jeu vidéo. Il s'agissait ici d'un jeu de stratégie en temps réel (RTS) spécifiquement réalisé pour l'étude, et pour lequel chaque partie durait entre 5 et 10 minutes.Les informations recueillies sont désormais utilisées dans la conception d'une IA qui, à terme, devra diriger des appareils autonomes au combat. Souma Chowdhury, l'un des directeurs du projet, a expliqué à: «».Pour ce faire, les scientifiques de l'université de Buffalo recherchent les meilleurs joueurs. Souma Chowdhury a ajouté que «», précisant : «». Si Souma Chowdhury précise que six ou sept parties suffisent à réunir assez de données pour chaque participant, l'équipe continue toujours d'en collecter.L'objectif principal de l'étude est de parvenir à créer une intelligence dite « distribuée » (ou intelligence «»), qui vise à coordonner les actions d'un grand nombre d'appareils dirigés par ordinateur. Souma Chowdhury explique qu'«».Les chercheurs entendent ainsi créer une intelligence artificielle qui soit en mesure de coordonner les actions de 250 appareils terrestres et aériens simultanément, permettant à une flotte entière de naviguer de façon autonome dans des environnements imprévisibles. Souma Chowdhury affirme que «».