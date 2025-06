Le gouvernement français accélère sur la robotique dopée à l'intelligence artificielle. Trois dispositifs inédits ont été officiellement lancés lors de VivaTech par les ministres Philippe Baptiste (Enseignement supérieur et Recherche), Marc Ferracci (Industrie et Énergie) et Clara Chappaz (IA et Numérique). L'État veut positionner la France comme leader mondial de la convergence IA-robotique.