Deux grands projets sont d'ores et déjà dans les tuyaux. Le premier concerne le lancement, plus tard dans l'année, d'un produit IA pensé pour les enfants et les familles. Il va sans dire que les attentes seront importantes, notamment en matière de respect de la vie privée. Cependant, la société Mattel se veut rassurante et affirme qu'elle « apportera la magie de l’IA à des expériences de jeu adaptées à chaque âge, en mettant l’accent sur l’innovation, la confidentialité et la sécurité. »