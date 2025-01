Microsoft reste un partenaire majeur d'OpenAI, et leur relation est destinée à se poursuivre, mais à certaines conditions. Le géant du logiciel et père de Windows a déjà investi près de 15 milliards de dollars dans la société à l'origine de ChatGPT, et profite depuis de ses services pour intégrer de l'intelligence artificielle à tous ses produits. Ce nouveau contrat ne change pas la nature de cette relation, mais offre plus de souplesse à OpenAI pour se développer au fur et à mesure que son activité augmente.