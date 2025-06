Les autorités britanniques ont justifié leur refus par des arguments économiques. Elles craignaient qu'un tel amendement « étouffe le secteur de l'IA » et laisse le Royaume-Uni « à la traîne dans ce secteur lucratif et en plein essor ». On voit bien que la perfide Albion se rebiffe et donne la priorité à la compétitivité face aux développeurs d'IA américains qui dominent actuellement le marché.

Le ministère des Sciences, de l'Innovation et de la Technologie (DSIT) a d'ailleurs salué l'adoption du projet de loi. « Ce projet de loi vise à utiliser les données pour développer l'économie et améliorer la vie des gens, de la santé aux infrastructures, et nous pouvons désormais nous atteler à cette tâche », a déclaré un porte-parole. Le gouvernement promet par ailleurs une consultation séparée sur le droit d'auteur et prépare un projet de loi spécifique sur l'IA.

Owen Meredith, directeur général de la News Media Association, a prévenu que la bataille continue. Selon lui, le projet de loi envoie un « message clair » montrant que « le Parlement et les 2,4 millions de travailleurs créatifs du Royaume-Uni se battront sans relâche pour garantir que notre loi sur le droit d'auteur, de renommée mondiale, soit appliquée ». La baronne Dido Harding a été encore plus directe à la Chambre des Lords. « On nous répète sans cesse que l'IA va tout changer, ce qui, je le crains, signifie que nous en discuterons lors des débats sur chaque projet de loi. Nous finirons par l'emporter ».

Il faut dire que le projet de loi adopté contient d'autres mesures importantes. Il introduit de nouvelles règles sur l'accès aux données d'enfants décédés pour leurs parents endeuillés. Il facilite aussi le partage de données patients entre les fiducies du NHS. Une cartographie 3D souterraine des canalisations et câbles britanniques devrait améliorer l'efficacité des travaux routiers.