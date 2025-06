Alors Xgimi veut séduire les plus jeunes adultes, avec des produits accessibles, en axant ses produits sur le design et le côté pratique, plus que sur le côté vraiment "tech". En effet, le MoGo 4 est joli, il n'inspire pas le produit simplement technologique ; c'est également un bel objet, qui peut quasiment passer inaperçu dans un salon, une chambre… Si ce n'est pas une œuvre d'art, il est bien pensé, avec son pied intégré orientable à 360°. De plus, l'ajout de la batterie dans l'appareil permet de regarder des films comme sur un Anker Nebula Capsule, sans avoir à balader une batterie EcoFlow partout avec soi !