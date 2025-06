Peu de robots de piscine peuvent se vanter de nettoyer un bassin au complet. Et quand on dit entièrement, on parle bien du fond, des parois, de la ligne d’eau… mais aussi de la surface. C’est la grande force du Scuba X1 Pro Max. Il est capable de se déplacer avec précision dans le bassin et de traquer toutes les feuilles, poussières et autres saletés qui s’y trouvent.