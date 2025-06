Le MoGo 4 Laser reprend la même philosophie nomade, mais pousse les curseurs techniques un cran plus loin. Il devient ainsi le premier vidéoprojecteur portable de XGIMI à intégrer la technologie triple laser, une avancée notable pour le constructeur. Le modèle promet une image plus lumineuse (550 ISO Lumens), avec un espace colorimétrique couvrant 110 % du BT.2020 et un contraste natif de 1000:1. De quoi offrir des images plus riches, plus vives et plus précises que son homologue et sa source lumineuse LED.