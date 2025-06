Il faut également discerner entre les solutions de stockage professionnel local via un serveur NAS de celles qui opèrent un stockage dans le cloud, contre un abonnement mensuel. Notez au passage qu'en cas de stockage local, il faut s'assurer de ne pas conserver les enregistrements plus de deux mois - et dans certains cas obtenir une autorisation.

Enfin, évidemment la question de la qualité d'image, de la présence ou non de la vision de nuit et, éventuellement de la reconnaissance faciale (et d'animaux) reste un point déterminant. Dont dépend la capacité des enregistrements à identifier un intrus - ou la capacité du système global à ne pas déclencher trop d'alertes par erreur.