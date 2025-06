Entraîné sur des données LeRobot partagées par la communauté, SmoIVLA compte plus de 450 millions de paramètres. Plus petit que les modèles habituellement utilisés dans ce domaine, SmoIVLA est tout aussi performant, et ce, même au sein d'environnements complexes, qu'ils soient virtuels ou réels. L'objectif est simple : « démocratiser l'accès aux modèles vision-langage-action [VLA] et à accélérer la recherche sur les agents robotiques généralistes. »