Le principe du SO-101 est simple : vous imprimez en 3D la structure du bras et vous y ajoutez des composants électroniques spécifiques. Le PDG de HuggingFace, Clem Delangue, a présenté ce projet en précisant que le coût total varie entre 100 et 500 dollars selon le niveau de pré-assemblage souhaité et le pays de livraison des composants.