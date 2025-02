Si le projet marque une avancée, il se heurte à un obstacle de taille : l’absence d’équivalent open source au modèle o3 d’OpenAI, véritable moteur du Deep Research original. Hugging Face mise sur sa communauté pour combler cet écart. Plus de 10 000 contributeurs ont déjà rejoint l’initiative, mobilisant 768 GPU NVIDIA H100 via le Science Cluster de la plateforme. « La maîtrise des données et des processus est essentielle pour déployer une IA responsable », insiste Elie Bakouch, ingénieur du projet.