Cette stratégie pourrait également être perçue comme un investissement sur le long terme. En démocratisant l'accès à l'IA de pointe, OpenAI espère stimuler l'innovation et l'émergence de nouvelles applications. Plus les utilisateurs interagiront avec o3-mini, plus l'écosystème ChatGPT se développera, créant ainsi un cercle vertueux favorable à OpenAI. Cette mise à disposition gratuite s'inscrit dans la continuité des récentes annonces d'OpenAI, qui cherche à rendre ses modèles toujours plus accessibles et performants. L'entreprise avait déjà fait un pas dans ce sens en proposant des versions gratuites de certains de ses modèles les plus avancés. En offrant o3-mini gratuitement, OpenAI accepte ce que DeepSeek a entamé : l'ère de l'IA accessible à tous est en marche. À défaut de l'arrêter, autant en profiter.