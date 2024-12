Malgré l'enthousiasme suscité par les performances d'o3, OpenAI a donc choisi de ne pas le rendre immédiatement accessible au grand public. L'entreprise a opté pour une stratégie de déploiement progressive, en commençant par une phase de tests de sécurité approfondis.

La phase de tests, baptisée « Public Safety Testing », permettra à des chercheurs sélectionnés et à des membres d'un programme sur inscription d'interagir avec o3. Cette avancée à pas de loup servira à identifier et à résoudre d'éventuels problèmes de sécurité avant un déploiement à plus grande échelle, prévu pour 2025. Et dans ces tests, on retrouve notamment l'alignement délibératif. En clair, on oblige le modèle à évaluer étape par étape si les demandes des utilisateurs respectent les politiques de sécurité d'OpenAI. Plutôt que de simplement appliquer des règles prédéfinies, o3 doit activement raisonner pour déterminer la conformité d'une requête. Cette méthode s'est révélée plus efficace que les approches précédentes pour garantir le respect des consignes de sécurité.

OpenAI espère que cette période de test permettra non seulement d'améliorer la sécurité d'o3, mais aussi de recueillir des retours précieux sur ses performances dans des scénarios du monde réel. Qui va lentement va sûrement, et qui va sûrement va loin.