Face à cette montée en puissance, les concurrents d'OpenAI n'ont pas tardé à réagir. Google a intensifié ses efforts en matière d'IA avec le développement de modèles plus performants et l'amélioration de ses services existants. De plus, des acteurs émergents comme Anthropic et Cohere ont gagné du terrain grâce à des approches novatrices et des levées de fonds substantielles. Ces entreprises ont su attirer des talents clés et former des partenariats stratégiques pour renforcer leurs capacités technologiques.