Des compétences qui devraient s'avérer très utiles chez OpenAI, alors que les grands modèles comme GPT-4o cèdent la place, sur certains marchés, à des modèles plus restreints, capables de fonctionner directement sur des appareils, en privé et hors ligne. Cette tendance s'observe dans les secteurs du PC et du smartphone, avec des produits toujours plus tournés vers l'IA.