Microsoft présente un modèle d'IA plus petit et plus économe, pour stopper la démesure : on vous présente Phi-3

Pendant que les uns, comme Meta notamment avec son Llama 3, propulsent des modèles de langage (LLM) de plus en plus puissants à coups de 8 ou 70 milliards de paramètres, Microsoft a décidé de dégainer la carte de la sobriété de l'IA générative, avec un modèle plus petit. La firme de Redmond a présenté Phi-3, ce mardi 23 avril 2024, un LLM teinté de malice, plutôt petit, taillé pour assumer avec talent des tâches plus limitées que certains de ses grands frères. Avec pour résultat une exploitation des ressources moindre, et donc une économie d'énergie.