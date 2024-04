Le jour où j’ai découvert l’Objective-Driven AI, l’intelligence artificielle de demain

De là à pronostiquer l’arrivée prochaine d’une intelligence artificielle générale ? Ce ne serait pas vraiment pour tout de suite d'après Yann LeCun. L’IA basée sur l’objectif ne serait qu’une étape dans l’évolution de l’intelligence artificielle. Un processus évolutif jalonné de nouveaux modèles « toujours plus intelligents » jusqu’à atteindre, un jour ou l’autre, l'Everest de l’IA. Une course où de nouveaux acteurs aux dents longues comme OpenAI et Mistral n’auront pas peur de bousculer l’ordre établi et de repousser toujours plus les limites de la science. En attendant, mon chat resterait plus intelligent que ChatGPT...