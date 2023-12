3 mythes (erronés) sur l’intelligence artificielle

Le robot conversationnel d’OpenAI, qui propulse bon nombre des autres applications d’IA que l’on retrouve chez les grandes entreprises, a changé la donne grâce à sa simplicité, son exhaustivité et son accessibilité sans pareille. En plus de savoir converser de manière fluide et efficace, ChatGPT est aussi capable de scanner et créer des images, d’analyser vos fichiers, de parler avec un charmant accent américain… Bref, au premier abord, on pourrait bien penser que cette IA sait environ tout faire.