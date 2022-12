Elles ont le vent en poupe, mais savez-vous comment sont nourries et entraînées les IA ?

Le constat est là : est-ce possible de mieux faire ? Naturellement. Comment ? En « réfléchissant sérieusement à la façon dont la main-d'œuvre humaine se trouve impliquée dans le développement de l'IA. Cette main-d'œuvre mérite d'être formée, soutenue et rémunérée pour être prête et disposée à faire un travail important que beaucoup pourraient trouver fastidieux ou trop exigeant » soutiennent Mary L. Gray et Siddharth Suri, auteurs du livre Ghost Work : How to Stop Silicon Valley from Building a New Global Underclass.