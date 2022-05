L'IA de Google peut maintenant créer une image à partir d'un texte

Impressionnant, Imagen est évidemment imparfait. Les résultats présentés ont été obtenus dans des conditions de laboratoire très contrôlées. Mais en dehors même de ces précautions, le site de la Research Team est riche en réflexions sur les potentielles dérives d’un tel outil à disposition du plus grand nombre.

Dans un chapitre intitulé « limites et impact sociétal », les chercheurs ne cachent pas leur inquiétude de voir leur technologie détournée à des fins douteuses. C’est aussi pourquoi « pour le moment, écrivent les concepteurs, nous avons décidé de ne pas ouvrir le code ou proposer de démo publique. »

De plus, il est dit qu’Imogen mobilise des sets de données dans lesquels aucune curation n’a été faite. Un choix qui lui a permis de progresser plus rapidement, mais qui laisse la porte ouverte à des interprétations racistes, sexistes, ou basées sur du contenu pornographique.

Une belle occasion de rappeler qu’une intelligence artificielle, et la technologie en général d’ailleurs, n’est jamais neutre. Elle est le fruit des croyances et des opinions de celles et ceux qui la conçoivent, et la chose n’est que plus criante lorsqu’on parle d’IA. Un domaine de recherche que l’on sait particulièrement embourbé dans des biais racistes.