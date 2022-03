Une IA bat 8 champions du monde au bridge, pourquoi est-ce si important ?

Le succès de NooK contre les robots plus anciens réside dans son système « white box », une approche qui lui permet d'apprendre et d'exhiber des comportements lisibles pour les humains. À l'inverse des systèmes « black box », NooK peut signaler et lire le comportement implicite des humains, au lieu de seulement appliquer les règles.

Ces approches sont particulièrement intéressantes pour le futur des IA et pourraient être transposées dans les domaines de la santé ou de l'ingénierie. Dans ces domaines, les robots devront pouvoir lire les comportements humains implicites et y réagir. Avec un peu de progrès, ils pourraient participer à la détermination du contrat, une phase du jeu où la communication, les erreurs et le mensonge sont de mise.