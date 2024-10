boboss29

Il n’est pas idiot de se questionner sur cette technologie. Pour avoir pas mal joué avec chat GPT, je me suis aperçu qu’il affirmé plusieurs erreurs, dans des dates historiques, inventait des personnages à qui il donnait une vie et une histoire , j’ai même appris qu’un de mes ancêtres avait eu une grande carrière, avec pleins de détails, etc, je me suis même découvert des passions et expertises en demandant à l’IA de me décrire (d’après les sources qu’elle trouvait sur internet, c’était avec GEMINI)… sauf que tout était inventé par l’IA… donc si on ne vérifie pas les sources, on se coltine pas mal d’erreurs, mais toujours annoncés comme étant véridique. et quand tu le fais signalé à l’IA que c’est faux, elle s’excuse et corrige ses dires. Donc finalement, si il faut constamment vérifier les résultats soi-même, c’est, à l’heure actuelle, encore loin d’être au point.

Actuellement, il y a un gros fantasme sur l’IA, car ça fait gagner un temps fou pour de nombreuses tâches, mais si on te rempli des tonnes de fichiers et de données avec des éléments faux, ça n’a aucun intérêt. Donc il n’est pas anodin de remettre en cause la véracité de ces technologies qui peuvent quoiqu’on en dise, être assez dangereuse si elle font et disent n’importe quoi, et non pas affirmé que c’est la panacée absolue, car en l’état, on en est encore loin.