Un robot doté d'IA bat l'équipe féminine coréenne de curling, et sans balai !

Bien connu des amateurs de sports d’hiver et présent aux Jeux olympiques, le curling demande force, précision et beaucoup d’adresse avec un balai. Aujourd’hui, la concurrence vient d’un nouveau robot, mis au point par une équipe de chercheurs sud-coréens.

Régi par un algorithme de deep learning, Curly analyse la position des pierres sur la cible, calcule la meilleure puissance et la trajectoire à utiliser pour gagner et lance sa pierre. Et ça fait mouche ! Sur quatre matchs contre des équipes de haut niveau, Curly a gagné trois fois… Sans utiliser le balai pour modifier la vitesse ou la trajectoire de sa pierre.

En d'autres termes, le robot est capable « d'observer » les conditions du monde réel et d'adapter son comportement dans un but précis : remporter la partie.