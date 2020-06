Une IA parvient à créer des portraits réalistes à partir de croquis

Cette IA imite le cerveau humain en s’appuyant sur un réseau de neurones artificiels. Plus elle reçoit de données, plus elle apprend et devient précise. Mais comme toujours, la technologie a ses limites : en raison de certaines lacunes au niveau des informations fournies préalablement, l’algorithme réalise essentiellement des visages caucasiens, de face, et dont la peau manque cruellement de texture. Des évolutions sont donc à prévoir pour pallier cette absence de diversité.