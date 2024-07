Des astronomes à la rescousse pour détecter les deepfakes dans les yeux des personnes

Il faut désormais composer avec les deepfakes lorsque nous surfons sur le Web en quête d'informations. Ces images et vidéos truquées, de plus en plus réalistes, menacent la confiance du public envers les contenus en ligne. Peut-être est-ce parce qu'elle a été lassée d'en visionner que cette équipe de chercheurs britanniques a eu l'idée originale d'emprunter des outils à l'astronomie pour détecter les deepfakes.

Son approche novatrice se concentre sur un détail souvent négligé : les reflets dans les yeux. En scrutant ces minuscules étoiles artificielles, ils espèrent démasquer les visages générés par l'intelligence artificielle. Cette méthode prometteuse pourrait compléter l'arsenal existant contre la désinformation visuelle, même si elle n'est pas infaillible.