Intel présente son arme fatale contre les deepfakes

Le moteur de détection repose sur un ensemble de couches logicielles et matérielles d’Intel. Pour la partie software, FakeCatcher utilise, entre autres, OpenVINO, OpenVC et la technologie Deep Learning Boost pour la détection de visages et le traitement des images. Côté hardware, l’outil s’appuie sur des processeurs « maison » Intel Xeon de troisième génération, permettant de faire tourner jusqu’à 72 analyses en même temps. Enfin, le géant américain met son outil à disposition via une simple interface web pour l’utilisateur final.