Scarlett Johansson peut être rassurée : YouTube rend désormais possible la suppression des contenus générés par deepfakes

Depuis que l'intelligence artificielle a explosé avec ChatGPT, il y a un peu moins de deux ans, les outils pour produire de fausses vidéos (deepfake) deviennent de plus en plus faciles d'accès. Résultat, il n'a jamais été aussi aisé de créer un deepfake mettant en cause des personnes réelles. Autant dire qu'il est devenu nécessaire de prendre des mesures pour éviter que le réel ne s'efface sur le net. Ce que YouTube va semble-t-il faire.