YouTube : plusieurs géants se sont allègrement servis sur la plateforme pour développer leur IA

C'est une grosse information que viennent de nous dévoiler les médias Proof News et Wired. Une énorme base de données issue de YouTube aurait en effet été utilisée sans autorisation par des géants de la tech pour développeur leurs IA.

Et quand on dit « énorme », il ne s'agit pas d'une hyperbole. Ce sont en effet tout simplement plus de 170 000 vidéos, appartenant à quelque 48 000 chaînes, dont les contenus vocaux ont été transcrits au format texte pour ensuite être utilisés. Des créateurs de contenu comme MrBeast ou des médias comme la BBC ou ABC News font partie de ceux qui ont été mis à contribution.