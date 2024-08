NVIDIA, l'un des plus grands fournisseurs de cartes graphiques du globe, s'affirme aussi comme l'une des entreprises les plus avancées sur le terrain de l'intelligence artificielle. L'entreprise, dirigée par Jensen Huang, est néanmoins épinglée, aujourd'hui, par un rapport de 404 Media. Celui-ci affirme que NVIDIA piocherait librement dans les vidéos mises en ligne sur YouTube et Netflix, pour former son IA et développer des projets commerciaux autour de celle-ci. Une opposition a lieu sur l'épineux sujet des droits d'auteur.