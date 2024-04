GPT-4 : OpenAI aurait utilisé plus d'un millions d'heures de vidéo sur YouTube pour entraîner son IA

Le New York Times estime lui qu'OpenAI était arrivé au bout de données de qualité disponibles pour ses IA dès 2021. À cette époque, des discussions auraient déjà vu le jour sur la possibilité de se tourner ver des ressources alternatives telles que les vidéos, les audiobooks ou bien les podcasts. Ce qui finalement aurait bien été fait, en ouvrant la porte de YouTube.

Contacté par The Verge, Google, la maison mère de YouTube, a expliqué avoir eu vent de « rapports non confirmés » indiquant une activité d'OpenAI sur sa plateforme. Le porte-parole Matt Bryant a par ailleurs tenu à rappeler que « nos fichiers robots.txt et nos conditions d'utilisation interdisent le scraping ou le téléchargement non autorisé du contenu de YouTube. » Un nouveau front judiciaire bientôt sur le point de s'ouvrir pour OpenAI ?