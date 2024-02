OpenAI affirme que le New York Times aurait "hacké" ChatGPT !

Le New York Times fait partie des premiers journaux à avoir donné l'alerte quant à l'utilisation en masse des articles de journaux par OpenAI pour alimenter ChatGPT. Depuis cet été, les relations entre l'institution new-yorkaise et OpenAI sont ainsi devenues exécrables, au point que l'accès aux données du journal a été bloqué pour ChatGPT, puis, quelques mois plus tard, qu'une action en justice a été intentée par le journal américain contre OpenAI. Et aujourd'hui, cette dernière contre-attaque.