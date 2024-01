OpenAI serait prêt à payer une redevance pour les actualités aux éditeurs pour entraîner ChatGPT

Une initiative qui ne peut évidemment qu'améliorer l'image de la firme californienne. Cependant, ces premiers échanges montrent aussi qu'elle ne souhaite pas dépenser des sommes conséquentes pour obtenir les droits en question. The Information parle ainsi de propositions d'accords grâce auxquels les éditeurs obtiendraient entre 1 à 5 millions de dollars.

Une somme assez basse quand elle est comparée avec ce qu'Apple offre. Car la marque à la pomme croquée est déjà lancée depuis un peu plus longtemps dans des négociations du même temps. Et la firme de Cupertino met, elle, sur la table au minimum 50 millions de dollars pour chaque accord potentiel avec les éditeurs. De quoi les pousser à être plus ferme avec OpenAI ?