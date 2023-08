Le New York Times envisage de poursuivre OpenAI pour les nuisances qu'apporte ChatGPT au journalisme

Selon la radio publique américaine NPR, le New York Times envisage aujourd'hui de porter plainte contre OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT. Les dirigeants de l'un des plus grands quotidiens outre-Atlantique estiment que l'outil conversationnel parasite les activités des journalistes et des rédactions.

L'histoire semblait pourtant avoir bien commencé entre les deux entreprises. OpenAI était alors en négociations avec le New York Times pour un partenariat. Ce dernier aurait permis à l'entreprise d'entraîner son modèle de langage avec les articles passés et présents rédigés par les journalistes, dans le but d'apporter des réponses plus précises et sourcées.

Seulement, les discussions se sont rapidement envenimées entre les deux sociétés, et certaines sources à l'intérieur du New York Times indiquent que les « discussions sont devenues si prétentieuses » que le groupe de presse envisage de contre-attaquer avec une plainte en bonne et due forme.