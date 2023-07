Google veut remplacer les journalistes par l'IA... et fait déjà des démos !

Genesis, voilà le petit nom du nouveau projet d'IA journalistique de Google. Il fallait bien que cela arrive un jour, et l'entreprise américaine était très fière de présenter son nouvel outil. Pour faire sa publicité, elle a organisé des démonstrations de l'IA à des cadres et dirigeants d'organisations de presse américaines anciennes et très prestigieuses. Le Washington Post, The New York Times et News Corporation, un gros groupe de divertissement possédant des dizaines de journaux, ont été les premiers sur la liste. Alors, Genesis : opportunité ou menace ?