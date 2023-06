L'IA d'Artifact, l'app qui veut remplacer Google Actu, remplace maintenant les titres pièges à clics

ChatGPT n'a pas la meilleure des réputations dans le milieu éditorial. Alors que beaucoup craignent qu'il ne vienne bâcler le travail de nombreux rédacteurs et journalistes, la réalité est pour l'instant tout autre. En effet, pour autant que nous le sachions, l'outil a été largement utilisé pour créer des fermes d'information avec un contenu de qualité moyenne. Il se montre par ailleurs très compétent dans la création de clickbaits et de fausses informations. Alors, peut-on vraiment lui faire confiance pour réécrire des titres, et ce, sans l'accord de leurs auteurs ? Même, dans le meilleur des cas, avec une modération humaine ?

D'autant que les titres choisis par les sites d'information et les journaux restent des choix éditoriaux, qu'ils soient optimisés pour le référencement ou non. Avant de lire ces lignes, votre premier lien avec cet article, et peut-être même avec Clubic, a été un titre que l'équipe éditoriale a délibérément choisi. Cela pose la question de la pertinence de ce qu'Artifact vient de mettre en place, et de sa légitimité à opérer ce qui s'apparente à des choix éditoriaux.

Pour Kevin Systrom, l'un des fondateurs de l'application, cela ne fait pas grande différence. Dans une interview accordée à TechCrunch, il déclare : « En fait, la construction de l'algorithme est une tâche extrêmement éditoriale. Parce que ce que vous choisissez pour entraîner votre algorithme – la fonction objective, les données que vous introduisez, les données que vous incluez, les données que vous n'incluez pas – relève du jugement éditorial. »

Reste à savoir si la concurrence suivra. Il ne serait pas surprenant de voir, par exemple, les développeurs de Google Actu solliciter l'aide de Bard, l'IA générative maison. De là, cette nouvelle approche concernant les titres changera-t-elle radicalement la presse écrite ?