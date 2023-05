Conçu pour remplacer Google Actu, Artifact permet maintenant de signaler les articles "pièges à clics"

Lorsque les utilisateurs signaleront un article, les équipes d'Artifact assurent qu'elles pourront mieux hiérarchiser les contenus au sein de leur application, et ainsi prévenir la communauté d'éventuels articles à éviter. Le site The Verge nous rapporte également qu'en plus d'être moins souvent suggérés dans le fil d'actualité des utilisateurs, les contenus massivement signalés pourront voir leurs titres modifiés par Artifact afin qu'ils soient plus représentatifs des contenus en question.