Cette nouvelle app qui veut remplacer Google Actu s'arme d'IA pour vous résumer les articles

Les créateurs d'Artifact ont intégré un ultime choix qui s'appelle « Expliquez comme si j'avais cinq ans ». Le nom parle relativement de lui-même, puisque cette option a pour objectif de vous proposer un résumé de l'article comme s'il était expliqué à un enfant. Si le but est avant tout de faire sourire, nos confrères de The Verge semblent tout de même avoir pris un malin plaisir à essayer les diverses possibilités. Et malgré quelques approximations, cela semble globalement plutôt bien fonctionner.