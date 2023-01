SketchAI transforme votre dessin moche en œuvre d'art

Dans les faits, SketchAI a pour but de faire de vous un véritable artiste, y compris si vous n’avez aucun talent en matière d’art et de dessin. Équipé de l’application, vous pourrez transformer votre croquis le plus grossier en véritable chef-d'œuvre grâce aux différents outils proposés. Et le tout, en un rien de temps ! De toute évidence, les utilisateurs et utilisatrices pourront ajouter une description personnalisée afin d’affiner les résultats générés par l'intelligence artificielle.