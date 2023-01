Le comble : cet artiste se fait bannir car sa création ressemble trop à ce qu'aurait fait une IA

Un sentiment largement partagé par de nombreuses communautés d'artistes (et plutôt ironiquement au sein même du groupe r/Art), estimant que les outils comme DALL-E ou Stable Diffusion dénaturent l'art et la passion qu'implique son processus créatif. Mais alors que l'IA semble être plus que jamais dans l'air du temps, difficile d'imaginer que ces outils décriés à plus d'un titre soient mis au ban de la société dans son ensemble de sitôt.