ArtStation : pourquoi les artistes se révoltent-ils contre l'art généré par l'IA ?

En se rendant dans la rubrique « Explorer » d’ArtStation, des utilisateurs ont récemment pu remarquer la présence d’œuvres générées par des intelligences artificielles parmi celles publiées par des artistes. Et de toute évidence, nombre d’entre eux, mécontents, ont exprimé leur désagrément vis-à-vis de cette initiative en publiant massivement une image portant la mention « NON AUX IMAGES GÉNÉRÉES PAR L'IA » et un symbole « AI » barré et logé dans un panneau rouge.