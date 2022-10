Une IA basée sur DALL-E va intégrer Microsoft Office pour y générer vos illustrations !

Ces IA peuvent en outre être utilisées à des fins malveillantes. Dernier exemple en date, celui de Stable Diffusion, IA génératrice d’art disponible en open-source, qui a été exploitée pour créer du contenu pornographique. Sur ce point, Microsoft se veut rassurant et assure qu’OpenAI a filtré « le contenu sexuel et violent explicite de l'ensemble des données utilisées pour entraîner le modèle » et qu'elle a également « déployé des filtres pour limiter la génération d'images qui violent la politique de contenu ». De plus, l’entreprise a mis en place « un blocage supplémentaire des requêtes sur les sujets sensibles ».