Designer : Microsoft lance son application alimentée à l'IA qui devrait faire de l'ombre à Canva

Pour aider les nouveaux sur l'interface, qui n'ont pas l'habitude de manier les prompts, Microsoft met par ailleurs à disposition des modèles pour orienter la personne. Grâce à cette fonction, il sera plus facile pour l'utilisateur de savoir exactement quoi demander, et comment, pour obtenir l'image recherchée. Par ailleurs, une autre fonction permettant de changer le fonds d'une image devrait prochainement faire son apparition dans Designer.

Enfin, et peut-être le plus important pour tous ceux qui ne souhaitent pas devoir mettre la main à la poche, Designer est proposée gratuitement. Une façon pour Microsoft de lui faire acquérir le plus rapidement possible une large popularité ?