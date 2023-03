Canva, l'outil de design en ligne se révolutionne et... ajoute de l'IA

Canva

En marge de ses outils de création graphique élaborés, Canva se dote d’une nouvelle fonction d’édition de vidéo rapide. Intégrant des éléments de montage basiques, le service embarque quelques options plus avancées permettant de créer des incrustations et des effets visuels sans difficulté. Un bémol : l’organisation plutôt inattendue des fonctionnalités disponibles, qui ne sont pas toujours rangées là où on les attend. Une solution d’appoint correcte pour les projets sans prétention.