Canva annonce de nouveaux outils pour démocratiser le montage vidéo

Canva a lancé une suite d’outils dédiée à la création vidéo qui s’inscrit dans sa philosophie actuelle. Ce nouveau vecteur de la plateforme est gratuit et ambitionne de démocratiser le montage vidéo grâce à son outil à l'ergonomie simple et intuitive permettant de créer un rendu quasi professionnel.

« La vidéo est de plus en plus importante dans le monde du travail et en ligne, mais les outils traditionnels sont trop difficiles à prendre en main, trop chers et trop limités pour la plupart. Presque tout le monde crée du contenu visuel aujourd’hui et nous avons réimaginé la création et l’édition vidéo pour répondre à cette réalité », a expliqué Rob Kawalsky, Chef de produit chez Canva, auprès de ZDNET.