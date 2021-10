Adobe introduit Photoshop Elements et Premiere Elements 2022 dopés à l'IA

Le lancement du logiciel de retouche grand public d’Adobe est renouvelé. L’utilisateur ne part plus d’une page blanche, Photoshop Elements 2022 propose une soixantaine d’objectifs (réaliser des publications pour les réseaux sociaux, réaliser des impressions sur papier et objets, etc.) pour le guider dans sa tâche.

Face à la concurrence des filtres Instagram et à la prolifération des applications, Adobe introduit des styles créatifs provenant d’artistes célèbres (Hokusai, Léonard de Vinci…). Adobe Sensei analyse l’image d’origine, identifie les éléments (visages, humains, animaux, nature) et la traite, en totalité ou partiellement, pour obtenir un rendu original. L’utilisateur se contente de régler le niveau d’intensité et le type parmi la palette d’une trentaine d’effets.